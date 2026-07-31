На полігоні у Хмельницькому детонували боєприпаси: травмовані четверо військових

На території військового полігону у Хмельницькому сталася детонація боєприпасів, унаслідок якої травмувалися четверо військовослужбовців.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, інцидент стався 31 липня близько 11:55. Постраждалих військовослужбовців доставили до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості їхніх травм встановлюють.

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Крім того, наразі відсутній зв’язок із кількома військовими, які перебували на місці події. Інформацію про їхнє місцезнаходження уточнюють.

Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини.

Огляд місця події та першочергові слідчі дії проведуть після припинення детонації й отримання безпечного доступу до території полігону.

Слідчі встановлюють обставини, які призвели до вибухів.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато кримінальне провадження.

Попередня правова кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими небезпечними речовинами та предметами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.