У Татарстані евакуювали склад Ozon через загрозу атаки українських дронів

Російська компанія Ozon, яка є другим за величиною оператором електронної комерції в країні, евакуювала працівників свого складу в Зеленодольську в Татарстані через загрозу атаки українських безпілотників.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

За даними Ozon, евакуація тривала кілька хвилин. Постраждалих немає, логістичний центр не зазнав пошкоджень і згодом відновив роботу.

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На перевіреному Reuters відео видно стовп білого диму поруч із синьою будівлею складу Ozon. На іншому відео із соціальних мереж, справжність якого агентство не підтвердило, працівники вибігають зі складу, після чого спостерігають, як безпілотник падає на землю на певній відстані та вибухає.

За даними Reuters, із 18 липня Україна атакувала щонайменше 12 складів головного конкурента Ozon — компанії Wildberries. Метою ударів називають порушення роботи одного з ключових учасників російської споживчої економіки.

Напередодні Ozon попередив про можливі ризики для своєї інфраструктури. Аналітики припускали, що українські безпілотники згодом можуть почати атакувати й склади цієї компанії.

У багатьох містах, зокрема в Зеленодольську, логістичні центри Ozon і Wildberries розташовані поруч. Тому наразі невідомо, який саме об’єкт був ціллю атаки.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді опублікував у Telegram повідомлення, яке могло містити натяк на Ozon. Він написав, що «концентрація озону перевищує критичну норму».

Президент України Володимир Зеленський раніше називав об’єкти Wildberries логістичними центрами, які беруть участь у постачанні російським військам компонентів для дронів та іншого обладнання. Кремль заперечував використання компанії для військових постачань.

Представник одного з провідних українських виробників зброї також заявив, що Wildberries обрали ціллю через значні кредити в російських банках, тому удари по компанії потенційно можуть вплинути на фінансову стабільність Росії.

24 липня Європейський Союз запровадив санкції проти фінансових підрозділів Ozon і Wildberries. В Ozon заявили, що його підрозділ не працює за межами Росії та не має активів за кордоном.

Близько третини акцій Ozon належить російському інвестиційному холдингу АФК «Система». Суверенний фонд Норвегії повідомляв, що станом на грудень 2025 року також володів акціями компанії.