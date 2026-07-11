Українські військові вдарили по російських суднах в Азовському морі

У ніч на 11 липня українські військові завдали ударів по чотирьох російських суднах у Таганрозькій затоці Азовського моря. Внаслідок атаки загинув матрос, повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, серед атакованих суден був танкер, який перевозив метанол. Слюсар заявив, що загрози витоку або розливу речовини немає, а судна зазнали незначних пошкоджень.

Також, за його даними, атак зазнали Таганрог, Азовський та Неклинівський райони.

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Моніторинговий канал Supernova+ повідомив про удар по порту окупованого російськими військами Бердянська.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що в ніч на 11 липня українські військові уразили 21 танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд в акваторії Азовського моря.

За даними української сторони, кількість російських суден, по яких було завдано ударів протягом останніх днів, перевищила 60.