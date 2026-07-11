16-річний водій напідпитку влаштував смертельну ДТП на Чернігівщині

У ніч на 11 липня в селі Ставок Ніжинського району Чернігівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії загинув 22-річний пасажир, ще двоє людей зазнали травм, повідомили в поліції Чернігівської області.

За попередніми даними, автомобілем ВАЗ керував 16-річний хлопець, який не мав права керування транспортними засобами. Результат перевірки показав 1,21 проміле алкоголю.

Під час руху водій виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з’їхав у кювет і врізався в дерево.

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22-річний пасажир загинув на місці події. Ще двоє пасажирів віком 23 та 17 років дістали травми.

Неповнолітнього водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.