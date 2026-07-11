Трамп пригрозив Ірану масштабними ударами у разі свого вбивства

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишив інструкції на випадок, якщо Ірану вдасться організувати його вбивство. За його словами, відповіддю мають стати удари по Ірану небаченого раніше масштабу, пише New York Post.

“Я вже давно в їхньому списку. Ось із чим ми маємо справу. Єдине — я залишив інструкції: якщо щось станеться, буквально бомбардувати їх на рівні, якого вони ніколи раніше не бачили”, — сказав Трамп.

Трамп назвав себе “ціллю №1” Ірану та заявив про підготовлену відповідь / Фото: Reuters, AFP

Коментуючи повідомлення про те, що Ізраїль нібито передав інформацію про підготовку замаху, президент США заявив, що не йдеться про новий конкретний план. Водночас він зазначив, що Тегеран прагне його смерті вже багато років.

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“Я вже давно номер один у списку цілей Ірану, і таке життя”, — сказав Трамп.

Згодом CNN повідомив, що передані Ізраїлем дані не містили інформації про конкретну змову. Йшлося про відомості, за якими командувач Корпусу вартових ісламської революції Ахмад Вахіді нібито хотів смерті Трампа.

Іран відкрито погрожує американському президенту з 2020 року, коли за його наказом було завдано удару, внаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Під час нещодавньої церемонії прощання із загиблим верховним лідером Ірану учасники розгорнули великі плакати із закликами вбити Трампа. На одному з меморіальних заходів також пролунали заяви, що його вбивство є “обов’язком”.

На початку 2025 року Трамп уже заявляв, що залишив наказ “знищити” Іран у разі свого вбивства. Його нові слова пролунали на тлі посилення напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Раніше Трамп скасував режим припинення вогню між США та Іраном після обстрілів трьох суден у Ормузькій протоці. Після цього США скасували послаблення нафтових санкцій і завдали близько 200 ударів по території Ірану.

Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп також назвав себе головною ціллю Тегерана. Повертаючись із Туреччини, президент змінив літак, що в Білому домі пояснили заходами безпеки.