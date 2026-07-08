Трамп анонсував нові удари по Ірану: Тегеран пригрозив нафтовою кризою

Президент США Дональд Трамп заявив, що може знову наказати завдати ударів по Ірану вже сьогодні. Він також оголосив, що припинення вогню завершилося після американських ударів по 80 іранських цілях.

Про це пише The Telegraph.

“Ми жорстко вдарили по них минулої ночі. Ми, ймовірно, знову жорстко вдаримо по них сьогодні вночі”, — заявив Трамп.

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Раніше президент США сказав, що припинення вогню завершилося після того, як США відкрили вогонь по 80 іранських цілях у відповідь на удари по трьох суднах в Ормузькій протоці.

Під час виступу на саміті НАТО Трамп назвав іранську сторону “злими, хворими людьми” та “раком”, який потрібно вирізати. На пряме запитання про мирну угоду Трамп відповів, що, на його думку, “все закінчено”.

“Я більше не хочу мати з ними справу”, — сказав президент США.

У відповідь Іран пригрозив паралізувати світові потоки нафти та розширити війну до Червоного моря, якщо Вашингтон завдасть нових ударів. Ісламська Республіка також заявила, що знищить нафтову інфраструктуру сусідніх країн.

“Будь-яка нова агресія з боку ворога має отримати відповідь, яка безпосередньо націлена на життєво важливі інтереси Сполучених Штатів та їхніх союзників”, — заявив режим у відповіді, опублікованій агентством Fars.