Україна може посилити позиції: Зеленський розповів про зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом США Дональдом Трампом та його командою. Сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, дипломатію та ідеї, які можуть посилити позиції України й наблизити мир.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

За словами Зеленського, під час розмови важливий акцент був зроблений на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів.

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“Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів”, — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що обговорив із Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити позиції України та наблизити мир. Президент розраховує, що команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено під час зустрічі. Окремо сторони говорили про дипломатію.

“Намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося”, — зазначив Зеленський.