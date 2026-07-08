        Політика

        Україна може посилити позиції: Зеленський розповів про зустріч із Трампом

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 18:58
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        Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом США Дональдом Трампом та його командою. Сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, дипломатію та ідеї, які можуть посилити позиції України й наблизити мир.

        Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

        За словами Зеленського, під час розмови важливий акцент був зроблений на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів.

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        “Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів”, — зазначив президент.

        Зеленський також повідомив, що обговорив із Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити позиції України та наблизити мир. Президент розраховує, що команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено під час зустрічі. Окремо сторони говорили про дипломатію.

        “Намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося”, — зазначив Зеленський.

        Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа 8 липня / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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