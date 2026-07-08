РФ втратила ще один Су-35: Повітряні сили повідомили про збиття винищувача

8 липня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Ліквідація літака відбулася на східному напрямку.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 8 липня, загальні бойові втрати Росії у літаках з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 436 одиниць.
Таким чином, кількість знищених російських літаків вже дорівнює 437 одиницям.
8 липня 2026 року на східному напрямку збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.
Також, за даними Генштабу, Росія втратила 353 гелікоптери.