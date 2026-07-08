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        РФ втратила ще один Су-35: Повітряні сили повідомили про збиття винищувача

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 15:48
        Російський винищувач Су-35 / Фото ілюстративне: Pixabay
        Російський винищувач Су-35 / Фото ілюстративне: Pixabay

        8 липня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Ліквідація літака відбулася на східному напрямку.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 8 липня, загальні бойові втрати Росії у літаках з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 436 одиниць.

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        Таким чином, кількість знищених російських літаків вже дорівнює 437 одиницям.

        8 липня 2026 року на східному напрямку збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

        Також, за даними Генштабу, Росія втратила 353 гелікоптери.


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