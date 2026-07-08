Фіктивні діагнози та направлення на МСЕК: на Харківщині викрили схему для ухилянтів

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РФ втратила ще один Су-35: Повітряні сили повідомили про збиття винищувача

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За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 8 липня, загальні бойові втрати Росії у літаках з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 436 одиниць.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .