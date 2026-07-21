НАБУ викрило схему розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру вісьмом особам, яких вважають причетними до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України. За даними слідства, найбільшу частину коштів привласнили під час придбання складу для зберігання продовольства військовослужбовців.

Як повідомили в НАБУ, серед підозрюваних — заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник.

Також підозри отримали двоє підприємців, яких слідство називає фактичними власниками низки приватних компаній, директор одного з підконтрольних підприємств і двоє керівників оціночних компаній, які, за версією слідства, діяли як пособники.

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Дії підозрюваних кваліфікували за статтею про заволодіння майном в особливо великих розмірах.

За даними НАБУ, у 2024 році Нацгвардії знадобився склад для зберігання продовольства. Замість придбання приміщення безпосередньо у власників посадовці НГУ, як стверджує слідство, вступили у змову з підприємцями.

Підприємці придбали потрібний об’єкт на підконтрольну компанію та одразу перепродали його Нацгвардії за ціною, штучно завищеною більш як на 143 млн грн.

Для надання оборудці вигляду законності до схеми нібито залучили оцінювачів. За даними слідства, вони за винагороду підробили звіт про оцінку майна.

Отримані кошти, як повідомляє НАБУ, вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Склад для НГУ перепродали із завищенням на 143 млн грн: підозрюють вісьмох осіб / Фото: НАБУ

Крім того, цих самих підприємців і посадовців НГУ підозрюють у заволодінні ще понад 7 млн грн під час інших закупівель. Йдеться, зокрема, про сонячні станції для військових частин і шини для бронетранспортерів.

У НАБУ заявили, що після отримання коштів службовці НГУ суттєво поліпшили свій матеріальний стан. Серед придбаного майна названі Mercedes-Benz AMG GLE 2024 року, Toyota Land Cruiser 300 2021 року, Audi Q8 2019 року, земельні ділянки поблизу Києва, дворівнева квартира у столиці площею понад 130 квадратних метрів та апартаменти в Буковелі вартістю понад $300 тисяч.

На це майно, а також на вилучені у підприємців $340 тисяч і €99,7 тисячі накладено арешт.

Підозрюваних службовців Нацгвардії відсторонили від посад ще у 2025 році після перших обшуків, проведених детективами НАБУ.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб та перевіряють факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.