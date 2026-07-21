        Суспільство

        У Польщі жінка напала на двох 13-річних українок через їхню мову

        Віктор Алєксєєв
        21 Липня 2026 14:18
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        Ілюстративне фото / Фото: Shutterstock
        Ілюстративне фото / Фото: Shutterstock

        Поліція польського міста Легниця розслідує напад на двох 13-річних громадянок України, який стався ввечері 18 липня. За попередніми даними, невідома жінка могла напасти на дівчат через те, що вони розмовляли українською мовою, повідомляє RMF24.

        Про інцидент повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька у соцмережі X.

        За її словами, напад стався приблизно о 21:00 на вулиці Полярній, неподалік басейну. Згідно із заявою, невідома жінка вдарила двох 13-річних українок.

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        Поліція проводить слідчі дії у справі про порушення фізичної недоторканності та встановлює особу нападниці.

        Галецька наголосила, що ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Вона також назвала неприпустимим те, що напад, імовірно, стався через національне походження підлітків.

        За даними польського видання RMF24, мати постраждалих розповіла, що перед нападом жінка зробила дівчатам зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою.

        За її словами, нападниця кілька разів провокувала та ображала дітей, після чого вдарила одну з дівчат, а також інших дітей, які перебували поруч. Свої дії жінка нібито пояснювала українським походженням підлітків.

        Поліція перевіряє ці обставини та продовжує встановлювати особу жінки.

        20 липня також стало відомо, що в польській Познані розслідують побиття 60-річного чоловіка, який втрутився, коли троє пасажирів ображали хлопчика з України.


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