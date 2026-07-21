У Польщі жінка напала на двох 13-річних українок через їхню мову

Поліція польського міста Легниця розслідує напад на двох 13-річних громадянок України, який стався ввечері 18 липня. За попередніми даними, невідома жінка могла напасти на дівчат через те, що вони розмовляли українською мовою, повідомляє RMF24.

Про інцидент повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька у соцмережі X.

За її словами, напад стався приблизно о 21:00 на вулиці Полярній, неподалік басейну. Згідно із заявою, невідома жінка вдарила двох 13-річних українок.

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Поліція проводить слідчі дії у справі про порушення фізичної недоторканності та встановлює особу нападниці.

Галецька наголосила, що ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Вона також назвала неприпустимим те, що напад, імовірно, стався через національне походження підлітків.

🚨 Policja w Legnicy wyjaśnia sprawę ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy.



Do zdarzenia miało dojść w minioną sobotę ok. godz. 21 przy ul. Polarnej, w pobliżu basenu.



Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki.

Obecnie prowadzone są czynności pod kątem… pic.twitter.com/EzFrFnfStu — Karolina Gałecka (@K_Galecka) July 21, 2026

За даними польського видання RMF24, мати постраждалих розповіла, що перед нападом жінка зробила дівчатам зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою.

За її словами, нападниця кілька разів провокувала та ображала дітей, після чого вдарила одну з дівчат, а також інших дітей, які перебували поруч. Свої дії жінка нібито пояснювала українським походженням підлітків.

Поліція перевіряє ці обставини та продовжує встановлювати особу жінки.

20 липня також стало відомо, що в польській Познані розслідують побиття 60-річного чоловіка, який втрутився, коли троє пасажирів ображали хлопчика з України.