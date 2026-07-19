У Польщі чоловік напав на 15-річного українця через розмову українською

У польському місті Плоцьк дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця з України та його подругу через те, що вони розмовляли українською мовою. Нападник ударив підлітка й виштовхав обох неповнолітніх з міського автобуса.

Про це повідомляє TVP3 Warszawa.

Інцидент стався в автобусі маршруту №3. За словами 15-річного хлопця, чоловік заявив їм, що «у Польщі говорять польською», після чого почав поводитися агресивно, лаятися та виганяти підлітків із салону.

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За даними телеканалу, нападник ударив хлопця відкритою долонею. Коли водій відчинив двері, чоловік виштовхав з автобуса підлітка та його подругу, яка також є українкою.

«Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся і виштовхував нас з автобуса», — розповів постраждалий.

Мати хлопця Наталія Мельник заявила, що після нападу не почувається у Плоцьку в безпеці та боїться розмовляти українською мовою. За її словами, вона постійно хвилюється за життя і здоров’я сина.

Розслідування проводить районна прокуратура Плоцька. Представник прокуратури Марцін Поліцевич повідомив, що правоохоронці допитали законного представника неповнолітнього та проводять заходи для встановлення особи нападника.

Прокуратура також допитала громадянку Польщі, яка стала свідком інциденту. Після встановлення всіх обставин слідчі вирішуватимуть питання про оголошення підозри, якщо нападника вдасться знайти.