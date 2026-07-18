Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ: троє загиблих і двоє поранених

Унаслідок російських ударів по Краматорську загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. По місту було скинуто три авіабомби, пошкоджено цивільні об’єкти.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська щодня атакують міста й села Донеччини авіабомбами, артилерією та дронами. Під ударами опиняються житлові квартали, автомобілі та цивільна інфраструктура.

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Філашкін наголосив, що безпечних місць у прифронтовій області вже не залишилося.

Він закликав жителів, які досі перебувають поблизу лінії фронту, евакуюватися.

Евакуація безоплатна. Людям обіцяють допомогу з дорогою, розміщенням та необхідною підтримкою.