У Чехії зіткнулися два рейсові автобуси: серед постраждалих дві українки

18 липня поблизу села Олексовіце у Чехії зіткнулися два рейсові автобуси. Внаслідок аварії постраждали 47 людей, серед них — дві громадянки України.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За інформацією Консульства України у Брно, постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.

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На місці ДТП розгорнули мобільний медичний намет. Для доправлення постраждалих до лікарень також залучили авіаційну техніку.

Дві українки дістали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку.

Консульство України у Брно перебуває на зв’язку з чеськими правоохоронцями, які працюють на місці аварії.