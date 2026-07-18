        Події

        У Чехії зіткнулися два рейсові автобуси: серед постраждалих дві українки

        Сергій Бордовський
        18 Липня 2026 20:34
        читать на русском →
        Автобус, який постраждав внаслідок зіткнення у Чехії 18 липня 2026 року / Фото: Поліція Чехії
        Автобус, який постраждав внаслідок зіткнення у Чехії 18 липня 2026 року / Фото: Поліція Чехії

        18 липня поблизу села Олексовіце у Чехії зіткнулися два рейсові автобуси. Внаслідок аварії постраждали 47 людей, серед них — дві громадянки України.

        Про це Суспільному повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

        За інформацією Консульства України у Брно, постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.

        Реклама
        Реклама

        На місці ДТП розгорнули мобільний медичний намет. Для доправлення постраждалих до лікарень також залучили авіаційну техніку.

        Дві українки дістали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку.

        Консульство України у Брно перебуває на зв’язку з чеськими правоохоронцями, які працюють на місці аварії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov