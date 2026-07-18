Суперечка в Польщі через передачу Україні ракет до Patriot не пов’язана з реальною загрозою обороні — Онишкевич

Дискусія в Польщі щодо передачі Україні ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot має передусім внутрішньополітичне підґрунтя. Реального послаблення обороноздатності країни через таку допомогу немає.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

За його словами, тему передачі Україні ракет використовують у внутрішній політичній боротьбі.

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«Можна також сказати, що передача навіть одного шолома Україні знижує польські оборонні можливості. Тому подібне просто використовується у внутрішньополітичній боротьбі», — зазначив Онишкевич.

Він також прокоментував рішення уряду Польщі оприлюднити інформацію про військову допомогу Україні після 2022 року.

Ексміністр вважає, що за інших обставин такі дані краще було б не публікувати. Однак у нинішній політичній ситуації уряд був змушений це зробити, щоб уникнути нових звинувачень з боку опозиції.

За словами Онишкевича, часткове розкриття інформації могло б дати опонентам підстави стверджувати, що уряд Дональда Туска щось приховує.

Він також звернув увагу, що нинішню владу за військову допомогу Україні критикують представники партії «Право і справедливість». Водночас саме попередній уряд цієї політичної сили передав Україні значно більші обсяги озброєння.

«За тією ж логікою колишній уряд також можна було б звинуватити в підриві бойових можливостей польської армії», — наголосив ексміністр.

Онишкевич підкреслив, що передача озброєння Україні безпосередньо посилює безпеку Польщі.

«Кожна ракета Patriot, передана Україні, яка збиває російський літак або балістичну ракету, — це на один літак чи одну ракету менше серед тих, що могли б атакувати Польщу», — заявив він.

Раніше в Польщі виникла гостра суперечка між президентом і урядом через передачу Україні ракет PAC-3 для систем Patriot.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала Україні військової допомоги приблизно на 16,5 млрд злотих, або майже 4 млрд євро. Близько 90% цієї допомоги було передано у 2022–2023 роках.