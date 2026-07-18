Представник Святого Престолу відвідав місце російського ракетного удару в Києві

Секретар з відносин із державами та міжнародними організаціями Святого Престолу архієпископ Пол Річард Ґаллаґер відвідав у Києві місце російського ракетного удару. Внаслідок атаки було зруйновано житлову інфраструктуру та загинули мирні мешканці.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Під час візиту представники Головного управління ДСНС у Києві розповіли гостям про роботу рятувальників під час ліквідації наслідків російських атак.
Архієпископа ознайомили з особливостями проведення аварійно-рятувальних робіт та щоденною діяльністю особового складу в умовах постійної загрози повторних ударів.
У ДСНС подякували Святому Престолу за гуманітарну допомогу українському народу, а також за солідарність і підтримку України.
У службі наголосили, що такі візити свідчать про міжнародну увагу до наслідків російської агресії та підтримку українських громадян і рятувальників.