У Польщі відреагували на рішення Зеленського відкрити архіви Волинської трагедії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського щодо відновлення українсько-польського діалогу. Серед анонсованих Києвом кроків — відкриття архівів українських спецслужб про події на Волині та збільшення кількості дозволів на пошукові й ексгумаційні роботи.

Туск заявив, що сприйняв слова й рішення Зеленського «із задоволенням і надією». За його словами, відносини між Україною та Польщею мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді.

«Ми готові до серйозного та дружнього діалогу у справах, які нас об’єднують, і тих, які сьогодні нас розділяють», — написав польський прем’єр.

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Напередодні Зеленський повідомив, що провів нараду щодо політики України стосовно Польщі. За її підсумками він анонсував відкриття всіх архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються трагічних подій XX століття на Волині.

Президент також заявив, що Україна ухвалить рішення про надання додаткової значної кількості дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи. Такі заходи планують проводити спільно з польською стороною.

Крім того, Зеленський доручив розглянути можливість посилення фінансової та організаційної підтримки Українського інституту національної пам’яті й обговорив нові формати суспільного діалогу між двома країнами.