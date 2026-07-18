Росія атакувала Україну сімома ракетами та 90 дронами: основною ціллю була Одещина

У ніч на 18 липня російські війська атакували Україну сімома ракетами різних типів та 90 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили одну керовану авіаційну ракету та 69 ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 17 липня. Основним напрямком удару стала Одеська область.

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Російські війська запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» та дві протикорабельні ракети «Онікс» із тимчасово окупованого Криму.

Також ворог застосував три керовані авіаційні ракети Х-59/69, випущені з повітряного простору тимчасово окупованого Криму.

Крім того, РФ атакувала 90 ударними безпілотниками типів Shahed, зокрема реактивними, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія».

Безпілотники запускали з районів Брянська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання ракет і 19 ударних дронів на 19 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на п’яти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.