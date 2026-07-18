Втрати РФ за добу: 1420 окупантів, 85 артсистем і один літак

За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 1420 російських військових. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 427 410 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу російські війська втратили три танки, десять бойових броньованих машин і 85 артилерійських систем.

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Крім того, українські військові знищили три реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони та один літак.

Втрати противника серед безпілотників оперативно-тактичного рівня зросли на 1914 одиниць, а серед крилатих ракет — на п’ять.

Також знищено 11 наземних робототехнічних комплексів, 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 18 липня 2026 року становлять:

особового складу — близько 1 427 410 осіб;

танків — 12 151;

бойових броньованих машин — 24 956;

артилерійських систем — 46 169;

РСЗВ — 1946;

засобів ППО — 1502;

літаків — 438;

гелікоптерів — 354;

наземних робототехнічних комплексів — 1943;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 414 798;

крилатих ракет — 4914;

кораблів і катерів — 34;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 121 742;

спеціальної техніки — 4428.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.