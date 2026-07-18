        Суспільство

        Втрати РФ за добу: 1420 окупантів, 85 артсистем і один літак

        Сергій Бордовський
        18 Липня 2026 09:01
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        Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
        Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

        За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 1420 російських військових. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 427 410 осіб.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        Також за добу російські війська втратили три танки, десять бойових броньованих машин і 85 артилерійських систем.

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        Крім того, українські військові знищили три реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони та один літак.

        Втрати противника серед безпілотників оперативно-тактичного рівня зросли на 1914 одиниць, а серед крилатих ракет — на п’ять.

        Також знищено 11 наземних робототехнічних комплексів, 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.

        Загальні втрати російської армії станом на 18 липня 2026 року становлять:

        • особового складу — близько 1 427 410 осіб;
        • танків — 12 151;
        • бойових броньованих машин — 24 956;
        • артилерійських систем — 46 169;
        • РСЗВ — 1946;
        • засобів ППО — 1502;
        • літаків — 438;
        • гелікоптерів — 354;
        • наземних робототехнічних комплексів — 1943;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 414 798;
        • крилатих ракет — 4914;
        • кораблів і катерів — 34;
        • підводних човнів — 2;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 121 742;
        • спеціальної техніки — 4428.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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