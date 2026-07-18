Втрати РФ за добу: 1420 окупантів, 85 артсистем і один літак

За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 1420 російських військових. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 427 410 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також за добу російські війська втратили три танки, десять бойових броньованих машин і 85 артилерійських систем.
Крім того, українські військові знищили три реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони та один літак.
Втрати противника серед безпілотників оперативно-тактичного рівня зросли на 1914 одиниць, а серед крилатих ракет — на п’ять.
Також знищено 11 наземних робототехнічних комплексів, 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.
Загальні втрати російської армії станом на 18 липня 2026 року становлять:
- особового складу — близько 1 427 410 осіб;
- танків — 12 151;
- бойових броньованих машин — 24 956;
- артилерійських систем — 46 169;
- РСЗВ — 1946;
- засобів ППО — 1502;
- літаків — 438;
- гелікоптерів — 354;
- наземних робототехнічних комплексів — 1943;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 414 798;
- крилатих ракет — 4914;
- кораблів і катерів — 34;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 121 742;
- спеціальної техніки — 4428.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.