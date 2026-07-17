Зеленський призначив Сергія “Флеша” Бескрестнова своїм радником

Президент Володимир Зеленський призначив фахівця з військових радіотехнологій Сергія Бескрестнова, відомого за позивним Флеш, своїм позаштатним радником. Він опікуватиметься питаннями розвитку технологічних напрямів оборони.

Відповідний указ №621/2026 Зеленський підписав 17 липня після зустрічі з Бескрестновим.

«Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича радником президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)», — йдеться в документі.

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Що обговорили Зеленський і Флеш

Президент повідомив, що під час зустрічі вони детально обговорили найбільш актуальні технологічні складові української оборони.

За словами Зеленського, технологічність допомагає зберігати життя українських військових та переносити війну на територію Росії.

Окрему увагу співрозмовники приділили необхідності швидко реагувати на військові інновації російської армії.

«Знаємо деталі, отже, влучно протидіємо», — пояснив президент принцип такої роботи.

Зеленський додав, що домовився з Бескрестновим про максимально тісну співпрацю та анонсував подальші рішення.

Що відомо про Сергія Бескрестнова

Сергій Бескрестнов — український фахівець у сфері військових радіотехнологій, радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Він також відомий як технічний блогер і керівник громадської організації «Центр радіотехнологій».

У січні 2026 року тодішній міністр оборони Михайло Федоров призначив Флеша своїм радником із технологічних напрямів оборони. Під час цього призначення наголошувалося на його практичному досвіді у сфері дронів, РЕБ та аналізу технологічних рішень російської армії.

Бескрестнов регулярно повідомляє про нові типи російських безпілотників, системи управління ними, засоби зв’язку та способи протидії ворожим технологіям. Зокрема, на початку 2026 року він брав участь у роботі щодо протидії використанню російськими військами терміналів Starlink на фронті та безпілотниках.