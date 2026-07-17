МЗС відреагувало на нову постанову польського Сейму щодо Волинської трагедії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалення Сеймом Польщі чергової постанови до річниці трагічних подій на Волині 1943–1944 років. У відомстві закликали Варшаву до рівноправного діалогу, взаємної поваги до політики національної пам’яті та продовження спільних пошукових і ексгумаційних робіт.

У МЗС нагадали, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні вшанувала пам’ять усіх жертв Волинської трагедії.

Українські та польські високопосадовці вшанували невинно вбитих українців і поляків як на території України, так і в Польщі.

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«Україна розраховує на конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав. Правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом», — заявили в міністерстві.

МЗС закликало до паритетного підходу

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії.

У Києві переконані, що біль минулого не повинен роз’єднувати народи, яких сьогодні об’єднують спільні цінності, спільний ворог і спільне європейське майбутнє.

Українська сторона заявила, що й надалі дотримуватиметься паритетного підходу.

«Закликаємо до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної пам’яті, прагматичного добросусідства заради сильної України та сильної Польщі», — йдеться в заяві.

Що ухвалив польський Сейм

17 липня польський Сейм одностайно підтримав постанову про вшанування пам’яті жертв злочинів, скоєних на східних землях Другої Речі Посполитої українськими націоналістами.

У документі депутати віддали шану жертвам, а також наголосили на важливості пошуку, ексгумації та гідного поховання загиблих. Сейм також висловив вдячність українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували польських сусідів.

Водночас польські депутати відхилили поправки, які містили прямі звинувачення української влади у перешкоджанні ексгумаціям, спотворенні історичної правди та героїзації винуватців злочинів. У фінальному тексті Сейм підтвердив прагнення до дружнього співіснування з українським народом і закликав ставити вище те, що об’єднує дві країни.

Суперечки навколо історичної пам’яті

У червні 2025 року польський парламент ухвалив закон, яким установив 11 липня Національним днем пам’яті поляків — жертв подій, які в Польщі офіційно називають геноцидом, скоєним ОУН та УПА. Українське МЗС тоді заявило, що таке рішення суперечить духу добросусідських відносин.

Однією з головних тем українсько-польського історичного діалогу залишаються пошукові та ексгумаційні роботи. Після відновлення співпраці фахівці двох країн проводили дослідження місць можливих поховань у західних областях України, зокрема на Львівщині.

Напередодні річниці польська Рада стійкості також попередила про активізацію російської дезінформації навколо Волинської трагедії. У заяві наголошувалося, що Москва намагається перенести емоції довкола історичних подій у сучасні українсько-польські відносини та підірвати співпрацю між двома країнами.