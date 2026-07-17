Сі Цзіньпін заявив про амбіції Китаю очолити новий світовий порядок у сфері ШІ

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про прагнення Китаю відігравати провідну роль у формуванні глобальних правил у сфері штучного інтелекту. Пекін просуває відкриті моделі ШІ як загальнодоступне благо та альтернативу підходу США.

Як повідомляє Reuters, відповідні заяви китайський лідер зробив під час відкриття Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту WAIC у Шанхаї.

Сі Цзіньпін закликав країни скористатися «історичною можливістю», яку створює розвиток ШІ з відкритим кодом. Він також пообіцяв допомагати державам, що розвиваються, створювати власні технологічні можливості.

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За його словами, нерівний доступ до штучного інтелекту може призвести до появи «нової історичної несправедливості».

Китай хоче формувати світові стандарти

Сі Цзіньпін порівняв значення штучного інтелекту з винайденням парової машини та електрики. Він представив модель, за якої Китай ділитиметься технологіями та досвідом із країнами Глобального Півдня, одночасно очолюючи розроблення міжнародних стандартів.

Фактично китайський лідер запропонував альтернативу міжнародним ініціативам під проводом США, спрямованим на захист ланцюгів постачання у сфері ШІ та критично важливих мінералів. Вашингтон у своїй промові він прямо не називав.

Китайські державні медіа дедалі частіше описують стратегію Пекіна як відповідь на спроби США створити так звану «залізну завісу у сфері ШІ».

Пов’язаний із державним телеканалом CCTV ресурс Yuyuan Tantian заявив, що Китай прагне сформувати «інший порядок», об’єднавши можливості різних країн для побудови відкритої екосистеми штучного інтелекту.

Китайські моделі скорочують відставання

Конференція WAIC продемонструвала зміни у глобальному технологічному балансі. Китайські моделі з відкритими вагами швидко скорочують розрив із закритими системами американських компаній, зокрема OpenAI та Anthropic.

Пекінський стартап Moonshot AI представив модель Kimi K3, яку компанія назвала найбільшою у світі відкритою моделлю ШІ за кількістю параметрів.

Водночас Reuters раніше повідомляв, що влада Китаю розглядає можливість обмежити закордонний доступ до деяких провідних китайських моделей. Це свідчить про суперечність між просуванням відкритого ШІ та посиленням вимог національної безпеки.

Сі закликав зберегти людський контроль

Окрему увагу Сі Цзіньпін приділив безпеці штучного інтелекту. Він закликав залишити системи ШІ під контролем людини та створити механізми раннього попередження й реагування на можливі ризики.

Китайський лідер також застеріг від сценаріїв втрати контролю над автономними системами, здатними уникати людського нагляду.

Пекін розширює ШІ-дипломатію

Китай планує організовувати навчання у сфері ШІ та створювати центри технологічної співпраці з країнами БРІКС, АСЕАН, Латинської Америки й Африканського союзу.

Заяви Сі прозвучали після створення Всесвітньої організації співпраці у сфері штучного інтелекту WAICO, до якої приєдналися 29 держав. Китайський лідер назвав її появу важливою подією в історії розвитку ШІ.

За словами аналітиків, Пекін прагне не допустити ситуації, за якої правила у сфері штучного інтелекту визначатимуть лише американські компанії, експортні обмеження США та технологічні партнерства Вашингтона.

«Послання Сі зрозуміле: Китай не збирається слідувати за кимось ані в технологіях ШІ, ані у стандартах. Натомість Китай хоче бути світовим лідером в обох напрямах», — зазначив представник консалтингової компанії The Asia Group Джордж Чень.

США і Китай просувають конкуруючі моделі

Конференція у Шанхаї проходить напередодні перших міжурядових переговорів США та Китаю щодо штучного інтелекту за адміністрації президента Дональда Трампа.

Під час діалогу в ООН американські представники заявили, що надмірне регулювання може стримувати інновації. Китай натомість представив свої недорогі відкриті моделі як інструмент скорочення глобальної нерівності у доступі до ШІ.

До американської ініціативи AI Opportunity Statement приєдналися 35 країн, тоді як до створеної Китаєм WAICO — 29. Казахстан став єдиною державою, яка увійшла до обох форматів.

Серед учасників конференції WAIC — генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул.