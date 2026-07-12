Загроза для Starlink: Китай розкрив мікрохвильову зброю, яка може виводити з ладу супутники

Китайські військові науковці вперше розкрили характеристики низки потужних мікрохвильових систем, які потенційно можуть порушувати роботу супутників на низькій навколоземній орбіті. Максимальна заявлена потужність окремих установок сягає 100 гігаватів.

Про це пише South China Morning Post.

Інформацію про розробки оприлюднили дослідники Національного університету оборонних технологій Китаю у статті для наукового журналу High Power Laser and Particle Beams.

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У публікації йдеться про серію імпульсних енергетичних установок, створених китайськими військовими фахівцями протягом останніх років. За словами авторів, технології вже вийшли за межі лабораторних прототипів і стали потужнішими та витривалішими.

Такі системи генерують спрямовані електромагнітні імпульси, які можуть порушувати роботу електронного обладнання. Китайські дослідники вважають, що достатньо потужне випромінювання потенційно здатне пошкоджувати або тимчасово виводити з ладу супутники на низькій орбіті.

Раніше SCMP повідомляла про систему TPG1000Cs, розроблену Північно-Західним інститутом ядерних технологій у Сіані. За заявленими характеристиками, установка може генерувати імпульси потужністю до 20 гігаватів протягом хвилини.

Довжина системи становить близько чотирьох метрів, а вага — приблизно п’ять тонн. Розробники стверджують, що її можна розміщувати на мобільних платформах.

Китайські фахівці припускають, що подібні установки можуть становити загрозу для супутникових мереж, зокрема Starlink. Однак незалежних підтверджень успішного застосування китайської мікрохвильової зброї проти супутника на орбіті наразі немає.