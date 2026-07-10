Китай уперше повернув ракету під час орбітального запуску й кинув виклик SpaceX: відео

Китай уперше успішно повернув ракету під час орбітального запуску. Перший ступінь Long March 10B після старту вертикально опустився у сіткову систему на морській платформі.

Про це пише видання Space.com з посиланням на Китайську корпорацію аерокосмічної науки і техніки (CASC).

Перший ступінь ракети після відділення від другого ступеня вертикально повернувся і був прийнятий на морській платформі за допомогою сіткової системи.

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У CASC заявили, що це перше для Китаю успішне контрольоване повернення ракети-носія і перше у світі повернення ракети за допомогою сіткової системи.

Long March 10B — двоступенева ракета заввишки близько 63 метрів. Перший ступінь працює на гасі та рідкому кисні, другий — на рідкому кисні та рідкому метані. У багаторазовій конфігурації ракета може виводити близько 16 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту.

Під час першого запуску Long March 10B вивела супутник на задану орбіту. Деталей про апарат або його орбіту не навели.

Запуск відбувся з комерційного космодрому Хайнань. Приблизно через шість хвилин після розділення ступенів перший ступінь повернувся на морську платформу.

У CASC заявили, що запуск і повернення першого ступеня були повністю успішними. Китай планує повторно використати цей ступінь до кінця року.

До цього вертикальні посадки ракет орбітального класу виконувала лише SpaceX, яка вже здійснила понад 600 таких посадок. Масове повторне використання ракет дозволило компанії Ілона Маска знизити вартість запусків, підвищити їхню ефективність і домінувати на ринку, тоді як Китай активно намагається повторити цей підхід. З урахуванням розробки інших багаторазових ракет китайські носії невдовзі можуть повертатися на Землю з частотою, яка конкуруватиме з Falcon 9 від SpaceX.

У Китаї розробляють інші частково багаторазові ракети, зокрема Long March 12A, Zhuque-3, Kinetica-2, Pallas-1 і Nebula 1.