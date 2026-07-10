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        Росіяни скинули авіабомби на Краматорськ: серед загиблих — 18-річна дівчина та її 14-річний брат

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 18:46
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        Пожежа після удару по Краматорську 10 липня / Фото: Донецька обласна прокуратура
        Пожежа після удару по Краматорську 10 липня / Фото: Донецька обласна прокуратура

        10 липня російські війська масовано атакували Краматорськ та селище Біленьке Донецької області. Внаслідок атаки загинули четверо цивільних, серед них 14-річний хлопець та його 18-річна сестра.

        Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

        Сьогодні, у період з 15:01 до 15:20, армія РФ завдала семи ударів по  авіаударів по Краматорську та Біленькому. Авіабомби поцілили по багатоквартирному та приватних будинках.

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        Внаслідок атаки загинули четверо мирних жителів. Серед загиблих — 18-річна дівчина та її 14-річний брат. Кількість поранених зросла до 13 людей.

        За попередніми даними, російські війська використали для атаки авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

        Наслідки бомбардування Донеччини 10 липня / Фото: Донецька обласна прокуратура, Донецька ОВА

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