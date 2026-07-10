“Путін програє Україні”: Саакашвілі спрогнозував майбутнє РФ та оцінив дії Трампа

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі вважає, що Росія залишить всю територію України після краху Володимира Путіна. Він також припускає, що після цього РФ може почати розпадатися.

На запитання DW щодо війни Росії проти України Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в’язниці в Тбілісі, відповів письмово

За словами Саакашвілі, після краху російського диктатора Володимира Путіна РФ залишить всю територію України.

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“Після цього є велика ймовірність, що Росія почне розпадатися, й Україна буде змушена забезпечувати порядок і адмініструвати деякі території, наприклад узбережжя Чорного моря”, — написав Саакашвілі.

На думку експрезидента Грузії, Путін програє Україні. Водночас він припускає, що паралельно президент РФ може почати експансію в бік Білорусі, Грузії та Вірменії, щоб встановити повний контроль над регіоном.

Саакашвілі також прокоментував політику чинного президента США Дональда Трампа та заявив, що останнім часом задоволений його діями.

“Я знаю, що багатьом українцям насправді не подобаються його заяви, але подивіться на його продажі зброї Україні, економічні санкції проти Росії, які набагато ефективніші, ніж 21 європейський пакет (санкцій проти РФ), подивіться, як американці витісняють Росію з Кавказу, і ви зрозумієте, що жоден американський президент не був таким жорстким щодо Росії з часів Рональда Рейгана”, — написав він.