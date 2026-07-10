Насильство над військовими у полку “Скеля”: ДБР повідомило першу підозру

ДБР затримало військовослужбовця, який служив у 425-му окремому штурмовому полку “Скеля”. Його підозрюють у побитті двох військових у Харківській області — капелана та підполковника.

Про це повідомили в ДБР.

Перший епізод, за даними слідства, стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації “Скелі” прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.

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Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував вирішити ситуацію на рівні командування.

За версією слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи. Йому завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Другий епізод стався у червні 2025 року в Барвінковому. За даними ДБР, підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.

Слідство встановило, що молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого бив його руками та ногами по голові й тулубу. У потерпілого діагностували перелом ребра.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі перевіряють інші можливі факти фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку “Скеля”.