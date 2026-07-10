У Львові затримали ще чотирьох учасників масової сутички з військовими ТЦК та поліцією

СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових і правоохоронців, який стався 8 липня у Львові. Серед затриманих — двоє місцевих мешканців і двоє військових, один із яких самовільно залишив військову частину.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, затриманими є 21-річний і 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військових. Один із них самовільно залишив військову частину.

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Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували, що ці фігуранти були найбільш активними учасниками події. За даними слідства, вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.

Затриманим готують повідомлення про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також за ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини або місця служби.

Подія сталася 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час проведення військовими та поліцейськими заходів оповіщення.

Як повідомлялося раніше, 10 липня у Львові суд обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички із військовими ТЦК на Сихові у ніч із 8 на 9 липня. Його взяли під варту на строк до 60 діб без права внесення застави. Гаврилов став першим затриманим фігурантом сутички.

Нагадаємо, масова сутичка у Львові стався ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення й тривала до ночі 9 липня. На місці зібралися сотні людей (за даними Офісу генпрокурора, близько 200), які заблокували автомобілі ТЦК, а один розбили та перекинули.