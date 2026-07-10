Захист Порошенка оскаржить відмову суду скасувати санкції РНБО

Захист п’ятого президента України Петра Порошенка оскаржить у Великій палаті Верховного Суду рішення про відмову скасувати запроваджені проти нього санкції РНБО. Адвокат політика Ілля Новіков заявив, що незаконність цього рішення, на думку сторони захисту, не викликає сумнівів.

Про це Новіков повідомив журналістам після оголошення рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, передає Укрінформ.

За словами адвоката, зазвичай захист спочатку мав би ознайомитися з повним текстом рішення, однак у цьому випадку намір подати апеляцію вже остаточний.

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“Уже зараз, коли ми ще не чули жодного слова на пояснення того, чому суд оголосив саме таке рішення про відмову у позові, я можу сказати, що це рішення буде оскаржене. Його незаконність не викликає жодних сумнівів”, — сказав Новіков.

Він також заявив, що протягом півторарічного судового процесу захист нібито виявив низку сфальсифікованих документів, які стали підставою для запровадження санкцій.

У п’ятницю, 10 липня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій РНБО.

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про персональні санкції проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

Обмеження передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, обмеження транзиту, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за кордон.