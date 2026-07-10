Киянка намагалася відправити до Таїланду рідкісну гаптовану срібними нитками ікону

Київські митники запобігли незаконному вивезенню до Таїланду рідкісної ікони “Богоматір Знамення”, створеної у першій половині XIX століття. Культурну цінність виявили під час перевірки міжнародного поштового відправлення.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Київські митники зупинили вивезення до Таїланду рідкісної ікони XIX століття / Фото: ДМСУ

За висновком експертів Національного музею історії України, ікона поєднує техніки олійного живопису та гаптування. Для її оздоблення використали шовкові нитки, лелітки, а також плоскі й кручені срібні нитки.

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Фахівці припускають, що пам’ятку створили у професійній майстерні, яка продовжувала давні традиції монастирського гаптування. Датувати ікону першою половиною XIX століття вдалося за особливостями техніки виконання, рослинним орнаментом і використаними матеріалами.

Подібні майстерні діяли в Україні до початку XX століття, зокрема при київському Флорівському монастирі.

Експерти наголосили, що гаптованих ікон до нашого часу збереглося значно менше, ніж живописних та інших гаптованих предметів церковного вжитку. Виявлена ікона має наукове, історичне та музейне значення.

Відправницею посилки була киянка. Вона не надала митникам жодних дозвільних документів, необхідних для вивезення культурної цінності за межі України.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Ікону вилучили до ухвалення судом рішення у справі.

За українським законодавством культурні цінності можна вивозити за кордон лише за наявності спеціального свідоцтва на право постійного або тимчасового вивезення.