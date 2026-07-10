“Масштабний наступ” РФ провалився: Сирський підбив підсумки півріччя

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у першому півріччі 2026 року російська армія намагалася розгорнути масштабний наступ, але фактично не змогла досягти жодної з поставлених цілей.

За словами Сирського, ворог не реалізував свої плани попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці.

Головнокомандувач зазначив, що якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то зараз таких напрямків залишилося максимум шість-сім.

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Українські війська, за його словами, продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами. На окремих напрямках Сили оборони ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу.

Сирський повідомив, що нині співвідношення українських штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.

Водночас середньомісячні втрати російської армії вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців.

“Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету”, – заявив Сирський.

За його словами, зберігається тенденція до збільшення співвідношення території, яку звільняють Сили оборони України, до ділянок, де ворогу вдається просуватися.

Водночас Сирський наголосив, що недооцінювати противника не можна, адже до перелому у війні ще далеко.

За словами головнокомандувача, Росія не відмовилася від планів повної окупації Луганської та Донецької областей. Також агресор прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях та створити або збільшити буферну зону в північних регіонах України.

Сирський також відзначив зростання інтенсивності ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб і кількості злочинів проти мирного населення.

За шість місяців засобами Deep Strike було уражено 697 цілей на території РФ. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше у 6,1 млрд доларів.

Кампанія Middle Strike, за словами Сирського, також демонструє ефективність: за перше півріччя уражено 7028 обʼєктів противника.

Артилерія ЗСУ за цей період виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил – понад 1100, а підрозділи підтримки – близько 1400.

Під час наради в ЗСУ також проаналізували проблемні питання, зокрема оперативну побудову бригад в обороні та надмірну тривалість перебування військовослужбовців на передових позиціях.

Сирський наголосив, що командири мають знаходити можливості для ротації особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів.

“Це питання життя і здоровʼя наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей”, – зазначив головнокомандувач.

Також на нараді заслухали доповіді щодо роботи Військово-Морських Сил, логістики, системи підтримки, підготовки та відновлення підрозділів, а також стану правопорядку у військах.

За підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилася на 12%.

Сирський заявив, що визначив для війська амбітні завдання на наступний період і подякував українським військовим за щоденну роботу.