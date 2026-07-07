Цього року на саміт НАТО приїде інший, більш впевнений у собі Зеленський

Володимир Зеленський перебуває у доброму настрої напередодні переговорів із Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО на їхньому саміті в Туреччині, за словами людини, яка спілкувалася з ним останніми днями. Український президент має підстави для впевненості, пише Bloomberg.

Ракетні та дронові удари по російських маршрутах постачання далеко за лінією фронту та в окупованому Криму підсилюють бойовий дух українців. Мільярди фінансування від Європейського Союзу почали надходити до Києва, послаблюючи фінансову кризу, яка загрожувала паралізувати його армію та економіку.

Усе це відбувається тоді, коли президент Росії Володимир Путін стикається зі зростанням труднощів удома після безпрецедентної серії українських ударів по ключових нафтопереробних заводах за останні два місяці, що спричинили загальнонаціональний дефіцит бензину. Росіяни від Калінінграда на Балтійському морі до тихоокеанського узбережжя повідомляли про нормування пального, багатогодинні черги на заправках і розширення чорного ринку бензину.

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“На саміті НАТО Зеленському буде що представити як результати Збройних сил України”, — сказав Олексій Гончаренко, депутат українського парламенту від опозиційної партії “Європейська солідарність”. “Україна точно може знову здивувати своїх союзників”.

Це різкий контраст із самітом у Гаазі торік, коли Трамп до останнього моменту тримав Зеленського в невизначеності щодо того, чи відбудеться їхня зустріч, лише через кілька місяців після їхньої сумнозвісної суперечки в Овальному кабінеті.

Тепер Зеленський навіть дозволив собі іронічний жарт після того, як Путін назвав “грубим” відкритий лист із закликом до прямих мирних переговорів, який він надіслав кремлівському лідеру минулого місяця. “Ви не читали першу версію”, — сказав він Ялді Хакім із Sky News в інтерв’ю.

Україна “робить значно більше за останні пару місяців”, заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте українським журналістам у понеділок. “Ви б’єте вглиб Росії, коли йдеться про енергетичну інфраструктуру або критично важливі оборонно-промислові потужності. І ви здатні на лінії фронту не дозволяти росіянам здійснювати великі просування”.

Безумовно, далеко не все складається на користь України, навіть попри те, що останнім часом у Києві з’явився більший оптимізм щодо війни, яка вже глибоко зайшла у свій п’ятий рік. Російські війська продовжують повільно просуватися в укріпленій східній Донецькій області України, хоча й ціною величезних втрат.

Безперервні російські ракетні та дронові атаки по Києву оголюють гостру потребу України в додатковій протиповітряній обороні, оскільки дефіцит американських перехоплювачів Patriot стає критичним. Удари в ніч із неділі на понеділок забрали життя щонайменше 14 людей — наступного дня після того, як Путін і Трамп обговорили Україну телефоном.

“Він хоче це завершити”, — сказав Трамп про Путіна в коментарі журналістам у понеділок. “І президент Зеленський насправді хоче, щоб це завершилося зараз. І ми їдемо на НАТО, ми будемо говорити про це, і я думаю, що ми цього досягнемо”.

Немає жодних видимих ознак, що Путін готовий завершити війну, попри дедалі більші порушення у житті мільйонів росіян через українські атаки, які підірвали зусилля Кремля ізолювати населення від війни та уникнути соціальної напруги. Обурення росіян через дефіцит пального послідувало за невдоволенням через масштабні відключення мобільного інтернету, які Кремль запровадив з міркувань безпеки.

“Це не має абсолютно жодного впливу на Путіна”, тоді як атаки спонукають багатьох росіян приймати ментальність облоги й згуртовуватися навколо влади, сказав московський політичний аналітик Андрій Колесников. “Водночас втома зростає, і вона може перерости в роздратування”, — сказав він.

Очікується, що Зеленський і Трамп проведуть переговори на саміті в Анкарі в середу. Вони також говорили телефоном у суботу.

Потенційною ознакою більшої впевненості Зеленського в позиції України є те, що він не поспішає підписувати угоду про співпрацю зі США у виробництві дронів, за словами людини, знайомої з цим питанням.

Українські посадовці кажуть, що президент, можливо, прагне кращих умов від США та визнання цінності цієї угоди з боку високопоставлених американських чиновників. У травні вони приватно підтверджували, що США прагнуть отримати доступ до власних технологій України в межах цієї домовленості.

Речник Зеленського Дмитро Литвин у відповіді Bloomberg News заперечив, що президент зволікає з угодою щодо дронів.

Погляд Трампа на Україну також міг пом’якшитися після того, як під час їхньої гучної сварки в Білому домі торік він сказав Зеленському: “у вас немає карт”. Минулого місяця він заявив журналістам, що Зеленський “доволі добре справляється” проти Росії.

Попри це, деякі європейські союзники залишаються обережними, хоча й визнають, що українська експертиза у виробництві дронів і веденні дронової війни дала Зеленському сильніші позиції на переговорах.

Хоча нині очікування полягають у тому, що зустріч Трампа й Зеленського буде доброю, мінливість президента США означає, що немає жодної певності, що переговори пройдуть добре, за словами двох людей, знайомих із ситуацією.

Європейські посадовці не очікують, що Трамп суттєво посилить тиск на Росію — ані через нові санкції, ані через відновлення військової допомоги Україні.

Путін визнав суспільне обурення через дефіцит пального в багатьох регіонах Росії. Хоча Кремль наполягав, що ситуація під контролем, популярність президента зазнала удару в опитуваннях громадської думки.

Рейтинг довіри до Путіна серед росіян упав на 3,4 відсоткового пункта порівняно з попереднім тижнем — до 73,3% — в опитуванні ВЦВГД від 3 липня, що стало найбільшим падінням, яке державна соціологічна служба зафіксувала від початку війни в Україні.

Рейтинг схвалення президента впав на п’ять відсоткових пунктів — до 74% — у червневому опитуванні незалежного московського “Левада-центру”, що є найнижчим показником із лютого 2022 року. Частка росіян, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку, впала до 52% із 61%, що також є найнижчим показником від початку війни.

“Росіяни дуже занепокоєні й добре усвідомлюють ці перебої”, — сказала Елла Панєях, наукова співробітниця лондонського аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre. “Водночас дефіцит пального не зачіпає ті самі групи населення, які найбільше страждають від відключень мобільної мережі, — а це означає, що з’являється нова група незадоволених людей”.

Щоб підтримати внутрішнє постачання пального та стримати роздрібні ціни, російський уряд лише в червні виплатив нафтопереробникам понад 2,7 млрд доларів субсидій, що ще більше посилило тиск на напружений воєнний бюджет країни.

Якщо позиція Зеленського зараз виглядає кращою, то частково тому, що 2025 рік був дуже важким для України. Політичні суперечки в Європі на місяці затримали критично важливий пакет підтримки на 90 млрд євро, тоді як російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі залишили мільйони людей без тепла й електроенергії під час найхолоднішої зими від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

У листопаді Зеленський визнав, що Україна переживає “один із найскладніших моментів у нашій історії” після того, як США пригрозили припинити підтримку, якщо Київ не погодиться на мирну угоду, яка змусила б його поступитися територією Росії за 28-пунктним мирним планом. Україна та її європейські союзники виступили проти цього плану.

Дипломатія під проводом США застопорилася після того, як у лютому спалахнув конфлікт на Близькому Сході. Європейські спроби знайти представника для взаємодії з Путіним поки що не дали кандидата.

Кремлівські посадовці наполягають, що домовленості, які, за їхніми словами, були досягнуті з Трампом на його саміті з Путіним на Алясці минулого серпня, мають стати основою мирної угоди. Путін хоче, щоб Україна здала східну Донецьку область, яку Росія не змогла захопити в боях із 2014 року, — цю вимогу Київ відкидає.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам у понеділок, що Путін і Трамп мають “розуміння” щодо продовження контактів найближчим часом. Раніше американські посадовці вказували, що Трамп може знову зв’язатися з Путіним після зустрічі із Зеленським.

25 червня Зеленський доручив своїй службі безпеки провести “40-денну операцію впливу”, спрямовану на те, щоб переконати Путіна завершити війну, хоча деталей плану він не навів.

Український лідер водночас просуває свої аргументи на користь перенесення бойових дій на територію Росії на міжнародній арені, пропонуючи ЄС угоду щодо дронів і укладаючи двосторонні домовленості з численними європейськими державами про спільне оборонне виробництво.

“Без українського досвіду й експертизи у сфері безпеки та випробувань у сучасній війні сьогодні просто неможливо гарантувати безпеку”, — сказав Зеленський 1 липня під час візиту до Ірландії, коли Дублін перебрав на себе шестимісячне ротаційне головування в ЄС.

“Зими настрій змінився”, — сказав Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії у Москві та Києві. “Наратив про те, що Україна виживає, завдає ударів у відповідь, переносить битву до росіян, у Крим, і ставить Путіна в незручне становище, не залишився непоміченим лідерами НАТО”.