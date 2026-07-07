Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У Харкові гострої реакції на стрес зазнали 37-річна та 53-річна жінки.

У селі В’язова Краснокутської громади постраждав 19-річний чоловік. У селі Микільське Великобурлуцької громади поранень зазнав 48-річний чоловік.

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Також медики надали допомогу 70-річному чоловіку, який 4 липня був поранений у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.

За даними Синєгубова, російські війська застосовували по Харківщині різні види озброєння. Йдеться про один КАБ, два БпЛА типу “Герань-2”, три БпЛА типу “Молнія”, два FPV-дрони та 29 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру та АЗС.

У Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду в селищі Золочів, а також багатоквартирний і приватний будинки та господарчі споруди у селі Одноробівка.

У Куп’янському районі в селі Микільське пошкоджено трактор.

У Харківському районі пошкоджено будинок у селищі Слатине та АЗС у селищі Коротич.

У Чугуївському районі в селищі Старий Салтів пошкоджено адміністративну будівлю.