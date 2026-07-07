        Події

        Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 08:31
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        Село Одноробівка / Фото: Харківська ОВА
        Село Одноробівка / Фото: Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У Харкові гострої реакції на стрес зазнали 37-річна та 53-річна жінки.

        У селі В’язова Краснокутської громади постраждав 19-річний чоловік. У селі Микільське Великобурлуцької громади поранень зазнав 48-річний чоловік.

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        Також медики надали допомогу 70-річному чоловіку, який 4 липня був поранений у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.

        За даними Синєгубова, російські війська застосовували по Харківщині різні види озброєння. Йдеться про один КАБ, два БпЛА типу “Герань-2”, три БпЛА типу “Молнія”, два FPV-дрони та 29 безпілотників, тип яких встановлюється.

        У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру та АЗС.

        У Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду в селищі Золочів, а також багатоквартирний і приватний будинки та господарчі споруди у селі Одноробівка.

        У Куп’янському районі в селі Микільське пошкоджено трактор.

        У Харківському районі пошкоджено будинок у селищі Слатине та АЗС у селищі Коротич.

        У Чугуївському районі в селищі Старий Салтів пошкоджено адміністративну будівлю.


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