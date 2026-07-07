Після атаки РФ по Києву НАТО заговорило про дефіцит перехоплювачів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що союзники не мають безкінечних запасів ракет-перехоплювачів, яких Україна потребує для захисту від російських ударів. Про це пише Bloomberg.

За словами Рютте, на території країн НАТО є обмежена кількість перехоплювачів. Водночас він наголосив, що Альянс працює “з усіх боків”, щоб збільшити виробництво систем протиповітряної оборони, яких просить Україна.

“Усі залучені до цього”, — сказав генсек НАТО напередодні саміту лідерів Альянсу в Анкарі.

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Заява Рютте пролунала після нічної атаки Росії по Києву, яка знову показала нестачу американських систем Patriot та ракет до них. Україна не змогла збити жодну з російських балістичних ракет, після чого президент Володимир Зеленський закликав союзників передати більше перехоплювачів зі своїх запасів.

“Сполучені Штати та Європа мають достатньо сили, щоб зупинити цей терор”, — заявив Зеленський.

Рютте назвав удар по Києву “жахливим” і заявив, що він показує, “наскільки відчайдушним є Путін”. Водночас генсек НАТО не озвучив конкретних зобов’язань щодо нових поставок Україні.

У середу Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі. За даними Bloomberg, Трамп знову починає активніше займатися війною Росії проти України після кількох місяців фокусу на війні з Іраном. У суботу він обговорив конфлікт із президентом РФ Володимиром Путіним телефоном.

Україна наполягає, що потреба в ракетах Patriot є терміновою. Раніше Київ перехоплював приблизно третину російських балістичних ракет, а інколи й більше. Під час удару по Києву минулого тижня цей показник упав нижче 20%, а цього тижня — до нуля.

Міністр оборони України Михайло Федоров раніше заявляв, що Київ звернувся майже до 40 союзників із проханням передати ракети Patriot зі своїх запасів в обмін на майбутні поставки, вже обіцяні Україні.

Німеччина наразі розглядає цей запит і може оголосити рішення під час саміту НАТО цього тижня.

Рютте не став коментувати, чи оголосять союзники на саміті конкретні зобов’язання щодо передачі ракет. Водночас він заявив, що остання атака Росії є нагадуванням: Україна потребує подальшої підтримки, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Bloomberg зазначає, що Вашингтон також потребує ракет Patriot після використання частини запасів у війні з Іраном. Наразі США є єдиною країною, яка може виробляти перехоплювачі, необхідні Україні.

Трамп минулого місяця заявляв журналістам, що “подивиться” на можливість попросити американські оборонні компанії надати Європі та Україні ліцензію на виробництво таких ракет.

Рютте запевнив, що США роблять усе можливе для виконання програми PURL, яка дозволяє європейським союзникам купувати американську зброю для України. Саме за цією схемою Київ отримав більшість своїх перехоплювачів.