        Події

        На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 07:43
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        Дрони РФ атакували громади Сумщини: є загиблі та руйнування / Фото: Нацполіція
        Дрони РФ атакували громади Сумщини: є загиблі та руйнування / Фото: Нацполіція

        На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Про це повідомили у Нацполіції.

        У Великописарівській громаді ворожий дрон влучив у приватне домогосподарство. Внаслідок атаки загинув 57-річний чоловік.

        Ще один смертельний удар стався у Сумській громаді. Там внаслідок атаки російського БпЛА загинув 66-річний чоловік.

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        Крім того, у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння та легкові автомобілі.

        У Путивльській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено ангар, вантажний автомобіль і трактор.

        В Охтирській громаді пошкоджень зазнала АЗС.

        Поліція документує наслідки російських атак по Сумській області.


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