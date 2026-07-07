На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей

Костюк знялася з парного матчу після рекордного виходу до чвертьфіналу Вімблдону: стала відома причина

До двох зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії по АЗС у Запоріжжі

Рятувальники знайшли шістнадцяту жертву удару РФ по Києву: під завалами можуть бути інші тіла

Крім того, у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння та легкові автомобілі.

Ще один смертельний удар стався у Сумській громаді. Там внаслідок атаки російського БпЛА загинув 66-річний чоловік.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Про це повідомили у Нацполіції .