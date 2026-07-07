На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Про це повідомили у Нацполіції.
У Великописарівській громаді ворожий дрон влучив у приватне домогосподарство. Внаслідок атаки загинув 57-річний чоловік.
Ще один смертельний удар стався у Сумській громаді. Там внаслідок атаки російського БпЛА загинув 66-річний чоловік.
Крім того, у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння та легкові автомобілі.
У Путивльській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено ангар, вантажний автомобіль і трактор.
В Охтирській громаді пошкоджень зазнала АЗС.
Поліція документує наслідки російських атак по Сумській області.