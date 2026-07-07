        Події

        У Києві рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 07:01
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        Знов зросла кількість жертв атаки на Київ 6 липня / Фото: ДСНС
        Знов зросла кількість жертв атаки на Київ 6 липня / Фото: ДСНС

        У Києві до 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 6 липня: у Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло, повідомили в ДСНС.

        Роботи тривають.

        У ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ. У столиці працювали сили ППО, однак уламки та влучання спричинили руйнування й пожежі у кількох районах міста.

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        Найважчі наслідки були зафіксовані у Подільському та Дарницькому районах. У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку, спалахнули автомобілі, а в одній із багатоповерхівок були заблоковані люди.


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