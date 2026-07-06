Екіпаж Мі-8 загинув під час перехоплення російських БпЛА: стали відомі імена військових

Під час виконання бойового завдання із перехоплення російських безпілотників загинув екіпаж вертольота Мі-8. Авіакатастрофа сталася 30 червня.

У Бродівській міській раді повідомили імена чотирьох військових та розповіли, що відомо про кожного з них.

Загинули командир екіпажу, капітан Юрій Ворон; льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль; повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

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Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”. Народився 29 червня 1996 року в Бродах. Навчався у гімназії імені Івана Труша. У 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення навчання проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації “Броди”. Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об’єднаних сил. З початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У нього залишилися дружина, син та батьки.

Валентин Мукшинов був старшим штурманом-льотчиком вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”. Народився 29 травня 1991 року в Києві, навчався у Чернігівському військовому ліцеї. З початку повномасштабного вторгнення Валентин Мукшинов виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Він був повним кавалером ордена “За мужність”, неодноразово нагороджений державними та відомчими відзнаками. У льотчика залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль був бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”. Народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Після закінчення школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю “Авіаційний транспорт”. У березні 2022 року Богдан Хміль розпочав службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації “Броди”. Неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота та готував авіаційну техніку до виконання бойових польотів. Був нагороджений відзнакою Президента України “За оборону України”. У нього залишилися дружина та батьки.

Михайло Деряга був старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”. Народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”. З листопада 2023 року Михайло Деряга проходив військову службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації “Броди”. У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Був нагороджений відзнакою Президента України “За оборону України” та орденом “За мужність” III ступеня. У військового залишилися дружина, син, батьки та брат.