Удар по АЗС у Запоріжжі: загинула жінка, серед поранених — дитина

Сьогодні, 6 липня, російські військові завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання безпілотника по АЗС одна людина загинула, ще десятеро травмовані, зокрема дитина.
Про це повідомили в ДСНС України.
Пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.
Серед десятьох поранених у Запоріжжі — неповнолітній. Як раніше повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок російської атаки зазнав поранень 11-річний хлопчик. Кількість травмованих уточнюється.
На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.