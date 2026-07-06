        Суспільство

        Удар по АЗС у Запоріжжі: загинула жінка, серед поранених — дитина

        Галина Шподарева
        6 Липня 2026 16:33
        читать на русском →
        Пошкоджена АЗС у Запоріжжі / Фото: ДСНС
        Пошкоджена АЗС у Запоріжжі / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 6 липня, російські військові завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання безпілотника по АЗС одна людина загинула, ще десятеро травмовані, зокрема дитина.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

        Реклама
        Реклама

        Серед десятьох поранених у Запоріжжі — неповнолітній. Як раніше повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок російської атаки зазнав поранень 11-річний хлопчик. Кількість травмованих уточнюється.

        На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

        Наслідки удару по АЗС у Запоріжжі / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov