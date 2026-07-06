Удар по АЗС у Запоріжжі: загинула жінка, серед поранених — дитина

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Серед десятьох поранених у Запоріжжі — неповнолітній. Як раніше повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок російської атаки зазнав поранень 11-річний хлопчик. Кількість травмованих уточнюється.

Про це повідомили в ДСНС України .

Сьогодні, 6 липня, російські військові завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання безпілотника по АЗС одна людина загинула, ще десятеро травмовані, зокрема дитина.