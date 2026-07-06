До шести зросло число загиблих внаслідок атаки РФ на Київщину

У ніч на 6 липня російські війська здійснили комбінований обстріл у Київській області. 26 людей постраждали, кількість загиблих зросла до шістьох.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Серед 26 постраждалих — двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів доставлено 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані.

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За даними поліції, відомо про двох травмованих працівників ДСНС та двох поліцейських. Пошкоджено 21 приватний будинок, 10 господарчих будівель, чотири автомобілі, магазин, приміщення відділу поліції у місті Вишневе та чотири службові транспортні засоби.

На місцях подій продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки Київщини та рятувальники.