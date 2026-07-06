У Польщі спалахнув скандал через Patriot для України: Босак пояснив свою заяву

У Польщі спалахнула політична суперечка після заяви віцеспікера Сейму та одного з лідерів “Конфедерації” Кшиштофа Босака про те, що Варшава нібито могла передати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Сам Босак тепер заявляє, що лише “склав кілька інформацій в одну цілість”, пише Onet.

Скандал розпочався на вихідних після допису Босака в соцмережах. Він заявив, що “виходить так”, ніби в березні Польща могла передати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot, які раніше закупила у США.

Його слова швидко спричинили політичну реакцію. Міністерство національної оборони Польщі ці повідомлення не підтвердило, однак міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити всі передачі допомоги Україні за 2022-2026 роки.

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У понеділок Босак спробував пояснити свою заяву в ефірі Польського радіо. За його словами, його допис могли неправильно зрозуміти.

“Я написав, що “виходить так”. Це, мабуть, найбільш несподівана для мене контроверсія, яку я викликав, тому що написав те, про що військові експерти вже пишуть досить давно”, — сказав політик.

Босак стверджує, що поєднав публічно доступну інформацію. Він наголосив, що йдеться про ракети, здатні збивати російські “Іскандери”, які Росія має у Калінінградській області та які, за його словами, становлять загрозу для Польщі.

“Я просто склав кілька інформацій в одну цілість, зокрема те, що це єдині ракети, які здатні боротися з російськими “Іскандерами”, якими росіяни володіють у Калінінградській області і які нам загрожують”, — заявив він.

Політик додав, що військові експерти часто пишуть про такі речі “настільки складною мовою, що вже ніхто нічого не розуміє”, а він, за його словами, виклав це простими словами.

Раніше Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про розсекречення інформації щодо передачі допомоги Україні ухвалене після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Міністр наголосив, що у своїх діях завжди керується інтересами безпеки громадян Польщі.

Польські медіа зазначають, що уряд поки не дав однозначної відповіді, чи справді Варшава передавала Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Водночас після заяв Босака у політичних колах Польщі заговорили про необхідність аудиту всієї військової допомоги, наданої Україні з початку повномасштабної російської агресії.

Patriot є однією з ключових систем протиповітряної та протиракетної оборони, здатною перехоплювати балістичні ракети. Україна неодноразово просила партнерів збільшити постачання ракет-перехоплювачів, оскільки Росія регулярно застосовує балістику для ударів по українських містах.