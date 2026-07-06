“У цю бійню вас ніхто не пошле”: Лукашенко заявив, що не відправить білоруських військових в Україну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не відправлятиме білоруських військових на фронт в Україну. Про це він сказав під час церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів і вищого офіцерського складу, повідомляє Пул Первого.

“Ще раз підкреслюю, шановні товариші, ніхто вас у цю бійню посилати не буде. Війна нам не потрібна, це погано, що війна йде в Україні. Ми прихильники мирного розв’язання питань”, — заявив Лукашенко.

Водночас білоруський лідер повторив тезу про нібито існування міжнародної “партії війни”, яка, за його словами, прагне затягування бойових дій в Україні.

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Серед представників цієї “партії” Лукашенко назвав Європейський Союз, який, як він стверджує, “відкрито взяв курс на мілітаризацію”.

“Мільярди витрачаються на закупівлю ударно-наступальних озброєнь. При цьому нагнітається абсурдна істерія навколо уявної “загрози зі сходу”, — сказав він.

Також Лукашенко заявив про продовження “гібридної війни” проти Білорусі. За його словами, проти Мінська нібито використовують “економічний диктат”, а також “політичний та інформаційний пресинг”.

Білорусь офіційно не відправляла свої війська для участі у бойових діях проти України. Водночас із початку повномасштабного вторгнення РФ її територія використовувалася Росією для атак на Україну, зокрема для запуску ракет і перекидання військ.