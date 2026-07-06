У Львові психічно хворий чоловік убив сусідку після рішення суду припинити примусове лікування

У Львові 22-річний чоловік, якому суд раніше припинив примусове лікування у психіатричній лікарні, убив ножем 41-річну сусідку. Тепер прокурори вимагають відправити його до психіатричного закладу із суворим наглядом, повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці січня цього року ввечері біля одного з багатоквартирних будинків на вулиці Стрийській між чоловіком і його сусідкою виникла суперечка. Після цього він несподівано витягнув кухонний ніж, вдарив жінку в живіт і втік.

Очевидці викликали медиків, а ті — поліцію. Попри зусилля лікарів, потерпіла наступного дня померла від гострої внутрішньої крововтрати.

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Після нападу чоловік очистив ніж від крові снігом і сховався. Невдовзі поліцейські знайшли його у підвальному приміщенні неподалік місця злочину. За даними прокуратури, він ховався на трубах опалення під стелею.

Нападником виявився місцевий мешканець, якого раніше вже притягували до відповідальності за крадіжку та домашнє насильство.

У 2024 році суд застосував до нього примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні зі звичайним наглядом. Однак згодом, за клопотанням медичної установи, суд ухвалив рішення припинити примусове лікування та направити чоловіка за місцем проживання під нагляд і контроль лікарів-психіатрів.

Згідно з висновком судового психіатричного експерта, чоловік страждає на тяжкий хронічний психічний розлад.

Його дії підпадають під ознаки умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває у закладі з надання психіатричної допомоги.

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру — госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.