Жодної балістичної ракети по Києву не збили: Ігнат пояснив причину

Під час нічної масованої атаки РФ захисникам неба не вдалося збити жодної балістичної ракети, яка летіла на Київ. Водночас по крилатих ракетах Х-101 і “Калібрах” результат був близьким до максимального, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, головна причина, чому не вдалося перехопити балістичні ракети, — дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

“Певний серйозний дефіцит є в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих”, — сказав речник Повітряних сил.

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Він зазначив, що росіяни користуються цим дефіцитом і роблять ставку саме на балістичні цілі, адже їх збивати значно складніше, ніж крилаті ракети або ударні дрони.

Ігнат також нагадав, що напередодні атаки президент Володимир Зеленський публічно попереджав українців і міжнародних партнерів про загрозу нового масованого удару.

“Вже виступав президент України публічно, так зазвичай перед такими масованими ударами він звертається і до українців, і до партнерів, головне — до партнерів”, — зазначив він.

За словами речника, у зверненні глави держави йшлося саме про потребу України в системах Patriot і ракетах до них. Це питання також порушували на дипломатичному рівні.

У ніч проти 6 липня російські війська атакували Україну 419 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.

Загалом ворог застосував 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник.

Сили ППО збили 31 крилату ракету Х-101, шість ракет “Калібр” та сотні дронів. Водночас було зафіксовано влучання 23 балістичних і шести протикорабельних ракет, а також 18 ударних БпЛА на 34 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.