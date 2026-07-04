Росія вночі атакувала Україну ракетами і 86 дронами: є влучання на 16 локаціях

У ніч на 4 липня російські війська атакували Україну ракетами та 86 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 69 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 3 липня. Росія застосувала одну балістичну ракету “Іскандер-М” із тимчасово окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

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Також противник запустив 86 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони “Гербера”, “Італмас” і безпілотники-імітатори типу “Пародія”.

Пуски дронів фіксували з напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового, Орла в РФ, а також з тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 69 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовані влучання двох ракет і 17 ударних БпЛА на 16 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на 5 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває: у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих безпілотників.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.