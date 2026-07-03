        Суспільство

        Погода на 4 липня: синоптики попередили про дощі, грози та шквали

        Віктор Алєксєєв
        3 Липня 2026 22:11
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        Захід сонця. Волинь, річка Турія / Фото: Facebook Світлана Шиманська
        Захід сонця. Волинь, річка Турія / Фото: Facebook Світлана Шиманська

        У суботу, 4 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, дощі, грози, місцями град та шквали. Про це повідомив Укргідрометцентр.

        Вночі опади прогнозують у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

        Вдень дощі пройдуть в Україні, крім південного заходу. Опади будуть помірними, місцями значними.

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        Синоптики також попереджають про грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

        Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень 21-26°.

        На півдні та сході країни вночі очікується 18-23°, вдень 26-31°.

        У Києві та Київській області 4 липня також прогнозують мінливу хмарність. Вночі очікуються дощ і гроза, вдень буде без опадів.

        Вітер на Київщині буде північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура по області вночі становитиме 13-18°, вдень 21-26°. У Києві вночі прогнозують 14-16°, вдень 22-24°.

        Укргідрометцентр оголосив для Києва та області попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 4 липня очікується гроза.

        Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.


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