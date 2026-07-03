Погода на 4 липня: синоптики попередили про дощі, грози та шквали

У суботу, 4 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, дощі, грози, місцями град та шквали. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вночі опади прогнозують у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

Вдень дощі пройдуть в Україні, крім південного заходу. Опади будуть помірними, місцями значними.

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Синоптики також попереджають про грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень 21-26°.

На півдні та сході країни вночі очікується 18-23°, вдень 26-31°.

У Києві та Київській області 4 липня також прогнозують мінливу хмарність. Вночі очікуються дощ і гроза, вдень буде без опадів.

Вітер на Київщині буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 13-18°, вдень 21-26°. У Києві вночі прогнозують 14-16°, вдень 22-24°.

Укргідрометцентр оголосив для Києва та області попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 4 липня очікується гроза.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.