Масована атака на Запоріжжя: загинули двоє чоловіків, 17 людей поранені

У Запоріжжі станом на 20:40 відомо про двох загиблих та 17 поранених унаслідок масованої російської атаки. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними поліції, упродовж кількох годин російські війська завдавали ударів по обласному центру керованими авіабомбами та безпілотниками.

У Запоріжжі двоє загиблих і 17 поранених після ударів РФ / Фото: Нацполіція

Внаслідок удару російського дрона загинули двоє чоловіків 49 і 59 років.

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Серед поранених є дитина – 11-річний хлопчик.

Раніше повідомлялося про удар керованими авіабомбами по цивільному сектору Запоріжжя. Тоді було відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених, один із них перебував у тяжкому стані.

Постраждалим надають допомогу парамедики поліції.

На місцях ударів працюють поліцейські, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, патрульні та інші профільні служби міста.