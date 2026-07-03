Україна може довгостроково перевищити Росію у виробництві технологічної зброї, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили розвиток українського виробництва зброї та посилення тиску на Росію.

За словами глави держави, Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності.

Зеленський повідомив, що на Ставці за участі виробників зброї обговорили, які рішення потрібні від держави, зокрема адміністративні та фінансові, щоб максимально збільшити українські спроможності.

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Йдеться передусім про дрони всіх типів, наземні роботизовані комплекси, ракетну програму, засоби РЕБ і військову техніку.

Президент зазначив, що ця розмова стала продовженням обговорень, які протягом попередніх тижнів відбувалися на майданчиках РНБО, парламенту та Міністерства оборони.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, яка може принести додаткове фінансування для українського виробництва зброї.

“Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру”, – заявив президент.

За словами Зеленського, виконання плану українських далекобійних санкцій і санкцій середньої дальності показало, що обмеження здатності Росії воювати напряму залежить від того, наскільки російські соціальні групи відчувають вплив війни на повсякденне життя.

Президент наголосив, що Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта та обмеження можливостей Росії фінансувати війну.

Окремо на Ставці розглянули розвиток української ракетної програми, зокрема виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи.

Зеленський повідомив, що було проведено ревізію спроможностей і визначено кроки, які мають прискорити виробництво, випробування та застосування.

Також учасники Ставки обговорили обсяги й терміни постачання засобів ППО, які потрібні Україні фактично щоденно.

Президент заявив, що найближчими днями ключовим пріоритетом у дипломатичній роботі, зустрічах і перемовинах буде саме посилення протиповітряної оборони України.