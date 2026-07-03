Паливна криза дісталася російських полів: у РФ затримується збір урожаю

У Росії збір урожаю у 2026 році йде із затримкою на один-два тижні порівняно з минулим роком. Серед причин російські аналітики називають погоду, пізні посівні роботи в окремих регіонах і проблеми з постачанням пального, повідомляють росЗМІ.

За даними консалтингової компанії Neo, станом на 1 липня в Росії було обмолочено 1,3-1,5 млн гектарів зернових і зернобобових культур. Це лише близько 3% від планової площі.

Показник виявився приблизно втричі меншим, ніж торік. У 2025 році до 1 липня російські аграрії вже зібрали врожай із 4,2-4,6 млн гектарів.

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Гендиректор Інституту кон’юнктури аграрного ринку Дмитро Рилько пояснив зсув строків погодними умовами. За його словами, у сільськогосподарських регіонах РФ спершу було прохолодно, а згодом почалися дощі.

У російському Мінсільгоспі також заявили, що в деяких регіонах посівні роботи стартували пізніше через погоду, що вплинуло і на строки жнив.

Водночас у Neo припускають, що на темпи збору врожаю може впливати й дефіцит пального. За словами партнерки з розвитку бізнесу компанії Альбіни Корягіної, в окремих регіонах аграрії зіткнулися з нестачею обсягів пального на тендерах і в перекупників, а також із подовженням строків постачання за вже погодженими заявками.

Якщо раніше доставка пального зазвичай займала один-три дні, то тепер вона може розтягуватися на п’ять-десять днів.

Водночас джерела видання на аграрному ринку стверджують, що великі компанії поки не мають суттєвого дефіциту пального для комбайнів та іншої спецтехніки, оскільки сформували запаси. За оцінками експертів, великі аграрії загалом забезпечені дизельним пальним до кінця 2026 року.

Паливна криза в Росії загострилася після ударів по нафтопереробних заводах. На цьому тлі в багатьох регіонах РФ уже вводили ті чи інші обмеження на продаж пального.