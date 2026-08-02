У Греції зіткнулися два пожежні гелікоптери під час гасіння масштабної пожежі

У Греції під час гасіння масштабної лісової пожежі в неділю зіткнулися два пожежні гелікоптери. Вогонь уже знищив понад 100 будинків на північний захід від Афін, а нова пожежа спричинила евакуацію на туристичному острові Кефалонія.

Про це повідомляє Reuters.

Зіткнення сталося в районі Псата в регіоні Аттика, на захід від Афін. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, як два гелікоптери зближуються на невеликій висоті, після чого головний гвинт нижнього борта зачіпає нижню частину другого. Один гелікоптер упав і загорівся, а інший скинув воду та полетів далі. Reuters не зміг підтвердити справжність відео.

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Екіпаж одного гелікоптера знайшли живим, до нього направили бригади швидкої допомоги. Другий гелікоптер також виявили, триває пошуково-рятувальна операція.

В Греции при тушении пожара столкнулись два вертолета



Экипаж одного из столкнувшихся вертолетов к западу от Афин погиб. На борту было два человека — пилот из Румынии и координатор тушения пожара из Греции. Об этом сообщил греческий телеканал Skai. Согласно данным ВВС Греции,… pic.twitter.com/HNd0os2MgQ — Лентач (@oldLentach) August 2, 2026

Штормовий вітер, який посилював пожежу поблизу Порто-Гермено на узбережжі Коринфської затоки, приблизно за 60 кілометрів від Афін, ослаб. Водночас вогонь перетнув гору, дістався поселення Веніца та військового полігона, де почали вибухати нерозірвані боєприпаси.

Пожежники намагаються не допустити поширення вогню в напрямку прибережного міста Мегара, населення якого становить близько 30 тисяч людей.

Влада Греції оголосила евакуацію в кількох населених пунктах західної Аттики, зокрема у промисловій зоні поблизу Мегари. За даними грецького видання Protothema, пожежа могла знищити вже понад 10 тисяч гектарів території.

Уночі кілька населених пунктів на острові Кефалонія в Іонічному морі евакуювали після займання в районі Пастра на півдні острова.

У Франції пожежі в департаментах Жиронда та Вар почали вщухати. Влада повідомила лише про незначні повторні займання у Жиронді, тоді як пожежа у Варі протягом ночі не поширювалася.

У центральній Іспанії пожежі, які протягом останнього тижня охопили десятки тисяч гектарів, переважно вдалося взяти під контроль. У провінції Касерес через нову пожежу евакуювали близько 800 людей. У неділю їм дозволили повернутися додому, але наказали не залишати помешкання, оскільки вогонь усе ще не загасили.

Інші європейські країни потерпають від посухи та рекордного обміління великих річок. Угорщина вперше за понад 40 років була змушена зупинити єдину атомну електростанцію через падіння рівня води в Дунаї.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що на країну очікують п’ять критичних днів на тлі нової хвилі спеки. Обміління Дунаю також порушило судноплавство й туризм та спричинило обмеження використання води більш ніж у 100 містах і селах.

У Сербії рівень Дунаю впав до найнижчої позначки з 1985 року. Через це добове виробництво найбільшої гідроелектростанції країни скоротилося до 20%.