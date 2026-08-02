У Харкові створять багаторівневий “купол” для захисту від FPV-дронів

У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт зі створення багаторівневої системи протидії FPV-дронам. Для його фінансування залучать кошти міського бюджету.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ініціатором створення експериментального «купола» виступила Харківська обласна військова адміністрація, яка поступово інформуватиме суспільство про етапи реалізації проєкту.

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«Це буде багаторівневий захист — не тільки механічний. Йдеться і про засоби РЕБ, і про інженерно-технічні рішення. Такий проєкт потребує спільного фінансування: обласного та міського бюджетів, коштів комунальних підприємств, які вже залучають, та, звичайно, підтримки з боку держави», — зазначив Терехов.

Мер наголосив, що міська влада щодня взаємодіє з військовими та вживає заходів для посилення захисту Харкова. За його словами, ця робота вже дозволила зменшити кількість можливих влучань по місту, однак захисні заходи тривають.

Терехов також розповів про наслідки російських атак на Харків протягом останньої доби. Вночі безпілотник влучив у великий продуктовий склад в Індустріальному районі, де виникла пожежа площею близько 1,3 тисячі квадратних метрів.

На інших локаціях було пошкоджено виробниче підприємство та дорожнє покриття. Напередодні внаслідок російського удару постраждало підприємство, яке займається друком книжок, де також спалахнула масштабна пожежа.