ГУР підтвердило удари по Саратовському НПЗ та аеродрому “Енгельс”

У ніч проти 2 серпня підрозділи Департаменту активних дій ГУР Міноборони України спільно із Силами оборони завдали ударів по Саратовському нафтопереробному заводу та військовому аеродрому «Енгельс».

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За попередніми даними, на Саратовському НПЗ уражено основні установки переробки нафти. Потужність підприємства становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

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На заводі виробляють авіаційне й дизельне пальне, а також мастильні матеріали, якими забезпечують російську окупаційну армію.

На базі стратегічної авіації «Енгельс» у Саратовській області уражено інфраструктуру та системи життєзабезпечення військового аеродрому.

У ГУР наголосили, що Росія постійно використовує аеродром «Енгельс» для ракетних ударів по Україні.